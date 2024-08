LUGEJA KÜSIB | Kas vana hoone lammutamiseks peab vallast luba küsima?

Vastab TalTechi majandusteaduskonna õigusinstituudi lektor Uno Feldschmidt

Kes on ehitamisega varem kokku puutunud, neile ei ole uudiseks see, et maja või muu ehitise ehitamiseks on vaja projekti ja ehitusluba. Mõnevõrra võib tulla aga üllatusena, et ehitusseadustiku kohaselt on lammutamine samuti ehitamine, ehkki vähemalt keeleliselt mõjub see natuke absurdilõhnalisena.