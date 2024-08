Kust tulevad riigi parimad mustsõstrad? Setomaalt võib leida vastuse

„Siin põllul on mari kuidagi pisike, aga see on meil ka viimast aastat,“ tõdes peremees Neeme Tulp. Ta selgitas, et marjapõõsad elasid üle külma aja, siis järgnes kuiv periood.

„Vett ei olnud, niiskust ei olnud. Kuiv periood oli praktiliselt kuu aega,“ põhjendas ta, miks tänavu on paljudel kasvatajatel hoopis väiksemad marjad.

Kuigi mustasõstrasaak jäi sel aastal oodatust märgatavalt väiksemaks, kompenseerib seda mõnevõrra valge sõstar, mille saak oli rikkalik.

Aime Tulp lisas, et parematel aastatel on nad saanud oma istandikest 15 tonni, viletsamatel aastatel aga vaid kolm tonni marju.

„Tänavu saimegi alla viie tonni, mitte rohkem,“ märkis perenaine. Lisades, et nüüd nad ostavad ümberkaudsetelt mahedalt kasvatajatelt marju juurde, et väärindada need oma tootmishoones. Sest nõudlus Ostrova Marja toodete järele on aastatega üha kasvanud.

Samas on pere riske hajutanud ja nad kasvatavad lisaks mustasõstrasortidele ka valgeid sõstraid, kultuurmustikaid, arooniaid.

„Rästad avastasid, et mustikat on hea süüa, sel suvel võitlesime ka nendega,“ nentis Aime Tulp. Lisades, et õnneks maasikapeenraid linnud üles ei leidnud.

Pereettevõttes OÜ Ostrova Mari on Aime ja Neeme Tulp toimetanud juba ligi kümme aastat. Mustade sõstarde kasvatamisega alustasid nad 2014. aasta sügisel, kui 1,5 hektarile istutati esimesed 5000 istikut.

Marjakasvatus teadlaste abiga

„Need saviliivmullad, mis on Kagu-Eestis, sobivad suurepäraselt musta sõstra kasvatamiseks, pealinna ümbruses sellist marja ei saa,“ märkis Neeme.

Peremees tõi esile, et enne, kui nad üldse marjakasvatusega alustasid, tegid omajagu eeltööd. Käisid uurimas Läti, Leedu ja Poola marjakasvatust, et soetada Setomaa marjakasvatuse tulundusühistule Seto Aiad, kuhu kuulub ka OÜ Ostrova Mari, vajalikud marjakombainid ja tööriistad istandike harimiseks.