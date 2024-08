„Jüri valgustab meie maailma.“ Kuidas Eesti poliitikud ühismeedia tõmbetuultesse kisti

Kätekõverdused Atlandi ookeani ääres, hüpe üle jaanilõkke, päikeseprille kandev koer ja lõuatõmbed spordisaalis – need on vaid mõned näited Jüri Ratase Instagrami-kontolt. Tema edu eurovalimistel andis teistele poliitikutele ilmselt märku, et sotsiaalmeedias tuleks olla meelelahutuslikum. Iseasi, kas ka ollakse.