Peet – vitamiinipomm, mis igaühele ei sobi. Kellel tasuks seda vältida?

Peet on tuntud oma rikkaliku toitainesisalduse poolest, pakkudes rohkelt vitamiine, mineraale ja antioksüdante. Need ained kaitsevad keha rakke vabade radikaalide kahjuliku mõju eest, tugevdavad immuunsust ja vähendavad külmetushaiguste riski. Kuid igaühele see kaunivärviline köögivili ei sobi.