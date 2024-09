Sisekaitseakadeemia helikopter kolis pensionipõlveks Tartumaale

Politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani rõõmustas väärika helikopteri muuseumisse jõudmise üle: „See on ajalooline töövahend, millega viidud läbi nii mitmeidki politseioperatsioone, valvatud piiri ja päästetud inimesi. Akadeemias oleme seda pisut kasutanud turunduse eesmärgil, aga see on ka kõik. Meie roll on siiski eeskätt koolitada tulevasi siseturvalisuse tagajaid ja sellele me oma fookuse oleme seadnud. Usun, et Sisekaitseakadeemia on piisavalt silmajääv ka ilma kopterita ja huvilised leiavad meid ikka üles.“