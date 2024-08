1. september on sel aastal nädalavahetuse peale sattunud. Eri koolid lähenevad asjale erinevalt: osadel lastel on koolialguse aktus pühapäeval, osadel esmaspäeval. Mõnedele lapsevanematele valmistab selline korraldus peavalu, sest nädalavahetusest on üks päev justkui ära võetud. Küsime Maalehe lugejatelt, kas pühapäeval kooliaktuse pidamine on vastuvõetav?