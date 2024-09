Pere kolis Tenerifelt otsejoones Virtsu

Pärast paari aastat Kidisel suvitamist tekkis paaril romantiline uitmõte tullagi pealinnast maale elama. Pere korraldas oma krundil, kuhu Henrik lasi tiigi kaevata, enam kui viiesajale inimesele Kidise Tiigimuusika festivali. „Ega me linnainimestena muud teha osanud kui kultuuri,“ muigab Henrik. „Nägime, et kultuuriga on võimalik inimesi maale tuua, kuid mis nendega siin edasi peale hakata, seda me toona ei mõistnud. Külalistemajade rajamine tundus utoopiline ja üle jõu käiv mõte. Mõtlesime siis, et kes siia võssa ikka puhkama tulla tahab."