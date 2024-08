FOTOD | Võrumaal peeti kogukonna hinge simmanit! Võitjat oli tulnud õnnitlema paarsada inimest

2024. aasta võitjaks valitud Mallele oli simmanil lausa võimatu ligi saada, sest õnnitlejate summ oli niivõrd võimas. „Ma poleks kunagi oodanud, et siia nii palju inimesi tuleb!“ ütles Malle särades, kui lõpuks veidi hingetõmbeaega sai. „Meie kogukond on väike, aga väga ühtne. Võitu ma tõepoolest ei oodanud, sest mitmed osalejad olid pärit veelgi suurematest kogukondadest. Ka Võrumaalt osales konkursil veel üks tubli inimene, arvasin, et ehk võidab hoopis tema,“ sõnas Malle.