Argo Ideon: eestlastel on täielikust õnnest puudu veel 7-Eleven

Eestis on juba IKEA oma lihapallidega, Kentucky krõbekana ning Burger King – need urbaanse heaolu õied, mis palistavad iga vaimselt Läände pürgiva riigi tänavaservi. Kuid ei ole vähemalt lähiajal saabumas asutust, mis kõige enam sarnaneb ostuparadiisiga maa peal, see on esmatarbepoekeste kuningas 7-Eleven.