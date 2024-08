NÄDALALÕPU ILM | Hakkab taas jahenema, tulekul on vihmasajud ja äike

Laupäeval (31.08) jõuab madalrõhulohk ühes hoovihma ja äikesega ning selle järel on tulemas värskem õhumass (saju tõenäosus ~75%, päeva jooksul väheneb saartel ja mandri lääneosas alla 50%) Tuul pöördub järk-järgult lõunakaarest läänekaarde ja tugevneb puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Öine õhutemperatuur on 14..19°C, päeval 17..21, Ida-Eestis tõuseb veel 25°C ümbrusse, pärastlõunal muutub sealgi ilm jahedamaks.

Pühapäev (1.09) on lõuna pool tugevneva kõrgrõhuala ning Skandinaavia ja Soome kohal oleva madalrõhuala piirimail muutliku pilvkatte ning siin-seal vihmahoogudega (saju tõenäosus Lääne- ja Loode-Eestis üle 50%, ida ja lõuna pool ~25% ümber). Läänekaare tuule puhanguid on sisemaal 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 17°C, päeval 16..20°C.