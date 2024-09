Jüri Laurson: Elektrilevil peaks olema piinlik alakoormatud liinide hooldamiseks võrgutasusid aina tõsta

Juhan Liiv on öelnud õpetlikud sõnad: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“ On kahetsusväärne, kui Elektrilevile alles nüüd meenub, mis on lühikese ajaga Eesti iseseisvuse taastamise järel juhtunud väljaõpetatud ja oma piirkonna elektrivõrku tundva remondipersonaliga. Meistripunktid, mis olid aastate jooksul piirkonniti ellu kutsutud, on nüüdseks koos remondipersonali, töökodade ja mehhanismidega likvideeritud.