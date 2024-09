Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes ütleb, et neid on praegu tõesti palju ja seda võib seletada vihmase juulikuuga. „Ka kevadel oli korralik sääseuputus, sest lohkudesse, kus sääskede munad arenevad, kogunes kenasti vett. Vahepeal kuivasid lombid ära, kuid juulikuised vihmad täitsid need uuesti ning tulemuseks ongi järgmine sääskede laine. Arvestada tuleb ka seda, et suvel on lombid tunduvalt soojemad ja sääsevastsed arenevad nendes kiiremini kui kevadel. Nii tulebki sääski järsku ja suures koguses,“ selgitab ta.