ILMATEADE | Suvine soojus veel esialgu kuhugi ei kao

Esmaspäeva päeval madalrõhuala Skandinaavia kohal hääbub ja tasapisi saab meil mõjusamaks kõrgrõhuala. Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis on pilvisus tihedam. Kohati sajab hoovihma, ennelõunal on sajuvõimalus suurem Lääne-Eestis, pärastlõunal Ida-Eestis, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7, rannikul ennelõunal kagutuul puhanguti kuni 11 m/s, õhtul puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 17..22°C.

Teisipäev (3.09) on kõrgrõhuala servas laialdasema sajuta, üksikute vihmahoogude tõenäosus on kuni ~25%. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul üle 15°C, päeval 22..27°C.

Kolmapäeval (4.09) ja neljapäeval (5.09) katab Balti riike kõrgrõhuala serv. Pilvi on hõredalt ja ilm on sajuta (saju tõenäosus on alla 25%). Tuul on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösiti 11..17°C, päeval 25..28°C, rannikul on veidi jahedam.

Reede (6.09) toob tänastele andmetele tuginedes muutuse - kui läänekaarest tungib sisse värskust ja ka niiskust, siis suureneb vihma võimalus ja südasuvine palavus taandub.