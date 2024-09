1000 vabatahtlikku kutsutakse osalema mastaapsel evakuatsiooniõppusel

Inimesed täidavad õppusel evakueeritavate rolli, keda viiakse Viljandimaale. Osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida päästeameti kodulehe kaudu.

Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe kinnitas, et tegu on seni suurima ulatusliku evakuatsiooniõppusega, mis Eestis seni korraldatud.

„Paraku on sõjaoht viimastel aastatel ida suunalt kasvanud ja seetõttu peame valmistuma kõige tõsisemaks stsenaariumiks,“ ütles Tagne Tähe. „Lõuna Sild annab nii evakueeritavatele kui ka evakuatsiooni läbiviijatele väga väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, et sellega arvestada.“

„Evakueeruda on vaja olukordades, kus paigale jäämine on inimesele eluohtlik. Seetõttu tuleb reaalses ohuolukorras evakuatsioonikorraldusse suhtuda väga tõsiselt. Igaühel tasub läbi mõelda, kas ja kuidas on tal ja tema perel võimalik omal jõul minna sugulaste või sõprade juurde. Riik peab tagama transpordi ja evakuatsioonikoha neile, kellel pole võimalik ise kuhugi liikuda,“ rääkis Tähe.