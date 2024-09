Hebo Rahman: seks olgu riiklik prioriteet!

Võib ju vaielda, et mis mõttes ei räägi – seks on kõikjal kättesaadav, kasvõi Delfi esiküljel on igal hetkel mõni seksilugu. Kuid pange tähele, alati on sellega seotud mingi oht, häbi või saladus. Küll kasutavad kurjategijad lapsi ära, küll peab keegi töö juures mitut armukest korraga, küll pole lugeja proovinud mingit uut vidinat või nippi, mis kohe ta seksielu mured lahendab.