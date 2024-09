Põhjamaade Investeerimispank paneb Pärnu uuele sillale õla alla

NIBi laenuga plaanib Pärnu linn rahastada uue silla ja ühendusteede rajamist. 40 miljonit eurot maksev sild koos teedevõrguga on suurim investeering, mille Pärnu linn on Eesti taasiseseisvumise järel teinud.

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk selgitas, et NIBi rahastus annab Pärnu linnale kindlustunde, et vaatamata suurtele väljaminekutele silla rajamisel, saame investeerida teistesse kavandatud objektidesse ja linna areng jätkub.“

NIBi president ja tegevjuht André Küüsvek ütles, et Pärnu uus sild on oluline rajatis nii Pärnule kui ka Eestile laiemalt: „Mul on suurim heameel, et NIB seda olulist taristuprojekti toetab.“