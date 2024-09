UUE NÄDALA ILM | Tulekul on hoovihmad ja tuul kuni 20 m/s

Teisipäeval (10.09) pilvisus lääne poolt tiheneb ning ennelõunal sajab saartel hoovihma, pärastlõunal ka mandril. Puhub kagutuul 5-10, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 10-15 puhanguti kuni 20 m/s, õhtul kagu- ja lõunatuul nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on 19..26°C.

Kolmapäeval (11.09) öösel sajab mitmel pool hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 11..17°C. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul sadu ja pilvisus hõreneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel edelatuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 18..22°C.