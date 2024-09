Agne Kurrikoff-Herman õpetab tantsima ka Saare Vikati ja Trondheimi Trollid

„Õnneks tulevad uued peod peale. Juba enne 2023. aasta suve hakkasime tegema ettevalmistusi 2025. aasta tantsupeoks,“ ütleb Agne. 21. laulu- ja tantsupeo nimi on „Iseoma“, aga rahvatantsupeo osavõtjatest ühe liigi nimi on „Üleilma“. See koosneb väliseestlaste rühmadest. Agne on just „Üleilma“ liigijuht. Ta palub rõhutada, et on tuleva aasta peo juures siiski väike mutrike: pealavastaja on Helena-Mariana Reimann.