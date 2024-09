Tiina Laanem: tänapäeva noored enam helistada ei julge

Tahtsin läinud nädalal üht fotograafi tabada. Küsisin endast poole noorema kolleegi käest kontakti. Sain ainult meiliaadressi. Uurisin, et kas telefoninumbrit pole. Kiiret asja näis lihtsam suuliselt selgitada. Töökaaslane haaras endal dramaatiliselt rinnust ja pahvatas: „Issand, me pole nii isiklikuks läinud!“ Noogutasin, kuigi too piltnik on meiega juba rohkem kui aasta koostööd teinud. Aga selgus, et keegi ei ole seni talle helistanud. Liiga isiklik sfäär!