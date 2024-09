Põllumajanduse tippjuht: leidsin, kuidas riske hajutada

Muuga küla ja Laekvere aleviku ümbruse maad on korralikult haritud, põldudel vuravad kombainid, traktorid, silotehnika – kogu see põllumajanduslik masinavärk töötab kogenud juhi käe all nagu õlitatult.

Osaühing Muuga PM, mille tegevjuhiks on Margo Klaasmägi, kuulub Eesti erakapitalil ettevõttele Artiston Grupp. Mõned aastad tagasi omandati ka OÜ Laekvere PM enamusosalus. Nii ongi tegevjuhi üks ülesandeid ühendada mõlema ettevõtte tegevused, et koostöös ökonoomsemalt majandada. Nüüd on majandusüksused liidetud, investeeritud on loomakasvatushoonetesse ja põllutehnikasse. Ühendatud ettevõtete jaoks on võrdselt olulised nii taime- kui loomakasvatus.

Margo Klaasmägi on praeguses ametis 2018. aastast, kui vahetas Artiston Grupis metsandusettevõtte tegevjuhi ameti põllumajandusettevõtte tegevjuhi ametikoha vastu.

KANDIDAAT MARGO KLAASMÄGI OÜ Muuga PM, OÜ Laekvere PM. Lääne-Virumaa. Piimakarjakasvatus, teravilja- ja rapsikasvatus. Piimakari 500 aastalüpsiga üle 11 000 kg lehma kohta. Noorkari 500. Maad haritakse 4200 ha, sellest omandis 1800 ha. Tervilja- ja rapsikasvatus. Nisu keskmine saagikus 5,3 t/ha, oder 4,1 t/ha, rukis 5,9 t/ha, raps 1,9 t/ha, hernes 3,4 t/ha. 1400 ha rohumaad, sh 200 ha püsirohumaad. Kaasaegsed tootmishooned ja põllutehnika. Päikesepaneelid, bioringmajandus. 80 töötajat.

Taime- ja loomakasvatus võrdselt olulised

Tegevjuht rõhutas, et igapäevatöös toetub ta eelkõige kompetentsetele kolleegidele, kes juhivad taimekasvatuse, loomakasvatuse ja tehnika valdkondi.

„Oleme valinud selle tee, et tegeleme segatootmisega, nii saame ka ka riske hajutada,“ toob Klaasmägi esile, et enam-vähem pool müügimahust on taimekasvatustoodangu müük ja teine pool tuleb loomakasvatusest.

Tõsi, eelmise aasta müügimahust andis taimekasvatus põua tõttu vaid 40%, käimasolev hooaeg aga tõotab paremat saagikust.

„Eelmise aastaga võrreldes oli meil tänavu oluliselt parem vilja-aasta,“ kinnitab Klaasmägi. Ta lisab, et väga suuri äikesevihmu ega torme nende piirkonnas ei olnud, nii oli ka põldudel väga vähe vilja lamandumisi näha, samuti ei olnud suuri üleujutusi. Ka ei teinud kevadel suurt kurja põud, kuna vihmahood saabusid toona päris viimasel minutil. Nii saadigi tänavu teravilja keskmiseks saagiks 4,8 t/ha, eelmisel aastal oli see 4,0 t/ha.

Rapsisaak oli sel aastal küll veidi kehvem, kuid siiski polevat põhjust ikalduse üle kurta. Üle Eesti on külmakahjude tõttu rapsisaak olnud sel aastal 1–3 t /ha, Muuga ja Laekvere ettevõtete põldudel oli see 1,9 t/ha.