Triinu Soikmets: Serbia paneb tänavusel Veneetsia kunstibiennaalil jalaga näkku ja üle võlli

„Telefoniga filmisin ka,“ jätkab Veneetsia kaupmees, kelle verejanu ei jää alla juut Shylocki omale. Kaks kobakat objektiivi tema kohvilaual reedavad päevapiltniku tehingu tegeliku sisu – alanud on Veneetsia filmifestival, mille esilinastustele pole oodata mingeid kunstispetsialiste, vaid ikka tõelisi staare. Üks on juba saabunud, teavad veetrammijuhid rääkida. Teine alles maandub, lisavad nad. Jne. Neid need paparatsod noolivadki, võideldes omavahel positsiooni, tasu ja esimese klõpsu õiguse eest kasvõi konkurentsi hõrendamise hinnaga: „Sellel siin ei ole ametlikku luba! Visake ta välja!“