JURIST VASTAB | Mida teha, kui naaber nõuab, et lammutaksin oma puukuuri?

Naabritega tekkis suusõnaline konflikt minu kuuri pärast. Naaber ütles, et seda kuuri ei oleks üldse tohtinud sellise koha peale ehitada, kuna see varjab nende vaadet pargile. Kuur on maanteepoolsest äärest 2,5 m ja õuealalt 2 m kõrge. Ka on naabrid nende krundil ehitustööde käigus üht piirikupitsat liigutanud teise koha peale ja teine piirikupits on kadunud.