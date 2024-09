Kõrgem vanemahüvitis väheneb kolmandiku võrra

Sotsiaalministeeriumi eelnõu kohaselt langeb maksimaalne vanemahüvitis seniselt kolmekordselt keskmiselt palgalt kahekordsele. Vanemahüvitise madalam lagi hakkab kehtima 1. jaanuarist 2026. Töötamise korral edaspidi vanemahüvitist ei vähendata. See tähendab, et vanemahüvitise saamise ajal saab vanem edaspidi teenida töist tulu piiranguteta. Tänavu on vanemahüvitise ülempiir 4733,53 eurot, alampiir 725 eurot.