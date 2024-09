Peeter Volkonski 70! „Surm on viperus, mis tuleb üle elada“

Mis kuradi 70, Mick Jagger ja Keith Richards (ansambli Rolling Stones liikmed – toim) said 80. Mis siin rääkida. Mäletan, kui Ella Fitzgerald sai, ma arvan, et 60, džässilaulja, siis mõtlesin, et need võivad küll panna pikalt edasi, aga rokkarid kindlasti mitte. Mõtlesin, et kui 40, siis on piir. Rokkarite puhul ongi ilmselt kaks varianti: kas 27 klubi või siis paned 80ni välja.