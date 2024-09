FOTO | Võrumaal kütiti purgis kährik

Lasva jahimees Ardi Kaaristo sõnul on piirkonnas levinud seakatk ja seetõttu tuleb senisest enam metsas käia ja metssigade arvukust vähendada. „Augusti keskel märkasin seajahilt naastes ebaharilikult käituvat kährikut. Liikudes hoidis ta oma pead kuidagi ebaloomulikult. Kuna kährik on võõrliik, kelle arvukust tuleb ohjata ja kellele jahipidamine on aastaringne, siis küttisin selle looma,“ selgitas jahimees.