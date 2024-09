NÄDALA ILMAPROGNOOS | Tuleb valmis olla äikesteks

Lõuna- ja kaguvoolus saabub suvist soojust ja nii püsib õhutemperatuur järgmistel päevadel tavapärasest 6–8 kraadi kõrgemal. See tähendab, et öösiti on sooja 13–18 ja päeval 18–25° ning vaid paksemate vihmapilvede all piirdub õhusoe 17 kraadiga. Tuul pöördub lõunakaarest idakaarde ja on mõõduka tugevusega.