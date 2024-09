Hindrek Riikoja: mis oleks juhtunud, kui Lihula samba koopia oleks üles pandud? Mitte midagi

Lihula surnuaiast teisaldatud monumendile on samas kohas püstitatud mälestustahvel.

Tänu politsei otsusele selle koopia poolteise nädala eest konfiskeerida, et otsida sellelt keelatud sümboolikat, pühiti toonastelt sündmustelt ajalootolm. Ning muutunud ajas asetus kõik see uude konteksti ja tekitas hulgaliselt emotsioone neiski, kellel tegelikult on konkreetset sambast ükskõik.