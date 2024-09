Põllumehed meeleheitel: maamaks põllumaade eest võib tõusta kuni 50%!

1. oktoobriks peavad kohalikud omavalitsused otsustama, kas ja kui palju tõsta järgmise aasta maamaksumäära. Osad omavalitsused on juba asja arutanud, aga lõpliku otsuse tegemiseks on veel paar nädalat aega.

„Meil on tõsine probleem, millega praegu põllumeestele vett peale tõmmatakse. Tegu on maamaksu seaduse muudatusega, millest paljud ei jaga mitte midagi,“ teatas Lääne-Virumaa põllumees Hans Kruusamägi Maalehele. Kruusamägi majandab Lääne-Virumaa põllumajandusettevõttes Simuna Ivax OÜ, ta on titlueeritud ka Rukkikuningaks. Põllumees on ühtaegu ka Väike-Maarja valla volikogu esimees ja seega seaduse nüanssidega paremini kursis.