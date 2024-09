UURING | Seksisagedus on vähenenud noortel meestel, aga mitte naistel

Naistearst Kai Haldre andis hiljuti Maalehele intervjuu, kus tõi välja, et mõne muu rikka riigi uuringud näitavad seksuaalvahekorra sageduse vähenemist. Täpsemalt viitab Haldre Suurbritannia ja Soome esinduslikele seksuaalkäitumise uuringutele, mis „on näidanud, et varasemate kümnenditega võrreldes on viljakas eas oluliselt rohkem inimesi, kes pole küsitlusele eelnenud kuu jooksul seksuaalvahekorras olnud. Lausa veerand kuni kolmandik.“ See ei puuduta üksnes kooselus mitte elavaid inimesi. Ka üle 25 aasta vanustel kooselus olevatel inimestel on seda täheldatud. Seega on põhjendatud küsimus, kas sama suundumus on aset leidnud ka Eestis.