FOTOD ja VIDEOD | Tallinnas tekitas tugev vihmasadu üleujutusi, Järvevana ja Reidi teel on liiklus ümber suunatud

Politsei andis teada, et tugev vihmasadu tekitas Tallinna linna teedel ja tänavatel üleujutusi, mistõttu on liiklus Tallinna linna eri paigus tugevalt häiritud. Hetkel on liiklus suletud ja ümber suunatud Järvevana teel ja Reidi teel, kuhu tekkisid üleujutuste tõttu suured ummikud.

Keskkonnaagentuuri järgi on ööl vastu pühapäeva ilm vihmane, ent tuulevaikne. Lääne-Eestis on pilves selgimistega, ida pool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, enam on sadusid Lääne- ja Kesk-Eestis. Paiguti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 18°C.