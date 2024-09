Tööinspektsioon vastab: mis juhtub, kui tööandjal pole tööd anda?

Tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu, kui töötaja on töövõimeline ja valmis tööd tegema, kuid ei tööta seetõttu, et tööandja ei ole andnud talle tööd, ei ole teinud vajalikke ettevalmistusi töö tegemiseks või on viivitanud töö vastuvõtmisega. Erandiks on olukorrad, kus töö andmata jätmine tuleneb töötaja süüst.

Tööandjal on õigus keelduda töötasu maksmisest, kui ta suudab tõendada, et tal oli töötajale tööd pakkuda, kuid töötaja ei ilmunud kohale Seetõttu on hea, kui töötaja on sellistes olukordades tööandjalt kirjalikult tööd nõudnud ja väljendanud oma valmisolekut töö tegemiseks. Oluline on ka, et töö mitteandmise olukord oleks fikseeritud, näiteks mõne ettevõttesisese dokumendiga või töötaja vastavasisulises kirjavahetuses tööandjaga. Need kirjalikud dokumendid on vajalikud võimaliku hilisema töövaidluse korral, et kinnitada tööseisaku olukorda.