Piret Hartman: kärpekäärid huviharidusest eemale!

Huviharidusel ja -tegevusel on oluline roll laste ning noorte loovuse ja kujutlusvõime arendamisel, pakkudes rohkelt võimalusi uurida ja avastada, kriitilist mõtlemist arendada ning ennast ja oma emotsioone väljendada. On palju just neid lapsi, kelle eneseteostus väljendub koolipingi asemel kooliväliste huvidega tegeledes. Oma huviga süvitsi tegelemine loob viljaka pinnase loovaks mõtlemiseks ning toetab ka laste ja noorte vaimset ja füüsilist tervist.