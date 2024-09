Läheme perega reisile ning lennuinfos on kirjas, et lubatud on käsipagas suurusega 55 x 20 x 40 cm. Minu pagas on pikkuselt küll väiksem, aga laiust on sellel 23 cm. Kas see tähendab, et pagasiga reisida ei tohi või on see siiski lubatud, kuna teised mõõtmed on väiksemad, uurib Maalehe lugeja.