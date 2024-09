LUGEJA KÜSIB | Kas vara pärimisel loeb kiirus – kes jõuab esimesena notarisse?

Minu isa abiellus omal ajal teist korda, olen tema tütar esimesest abielust. Nüüd isa suri, olen üks pärijatest tema teise naise kõrval ning plaanisin minna notari juurde, et algatada pärimismenetlust. Nüüd aga kuulsin, et isa teine naine on samuti läinud oma notari juurde. Kas vara pärimisel loeb kiirus ehk kes jõuab esimesena notarisse, küsib Maalehe lugeja.