Hindrek Riikoja: elu ENSVs. Kas meenub midagi head?

Paljud kas enam ei mäleta või üldse ei mäleta seda aega, kui viiner oli üks paljudest defitsiitsetest kaupadest. Poes juhuslikult neile peale sattuda oli võimatu, pidi kauba saabumise aega teadma või aimama ning siis ka said neid osta vaid jaopärast. Seal aknal istusin ma sellepärast, et vanaema võttis mind kaasa – et siis saaks osta kahe inimese jao. Enam ei mäleta, kas inimese kohta müüdi pool kilo või terve kilo.