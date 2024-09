Millist kahju võib saada omanik, kui müüb maatüki telefoni teel?

Kinnisvaraturg on aastate jooksul muutunud märksa läbipaistvamaks, kuid endiselt pole kadunud maavahendusega tegelevate ettevõtete ja „kalastajate“ müügikõned. Vahendajad leiavad registritest maaomaniku, guugeldavad kontaktid ja teevad inimesele otsepakkumise. Probleem on selles, et kui inimesed enam-vähem oskavad prognoosida oma korteri hinda, siis maatükkide puhul puudub tavaliselt kogemus ja võrdlusmoment, mis annab spekulantidele soodsa võimaluse.