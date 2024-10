Õnnetuses kaotatud hammast saab edukalt lahastada

Kõige sagedamini saavadki õnnetuse järel kahjustada ülemised esihambad, seejärel ülemised teised esihambad. Hambatraumasid esineb igas vanuses, aga kõige sagedamini juhtub traumasid 7–10aastastel lastel, eriti aktiivsetel poistel.

Ootamatud olmetraumad

Siiski ei ole kukkumised ja ekstreemsport ainuke viis hambaid kahjustada. Oht võib varitseda ka kõige argisemas situatsioonis. Näiteks tõmbavad koerad oma peremehi jalutades pikali või põrgatakse telefoni näppides postile otsa. Või näiteks kurioosne olukord, kus inimene ronis kraanikausi eemaldamiseks kappi, et kinnitusi lahti teha. Kuna kapis oli väga kitsas, tõmbas ta töö käigus kogemata endale akutrelliga vastu esihambaid. Kahju suurus oli ligi 8000 eurot. Tänu õnnetusjuhtumikindlustusele ei pidanud ohver hambaravile kulunud summat oma taskust maksma.

Mõnikord murtakse hambaid ka kõvemat toiduainet hammustades. Samuti juhtuvad hambaõnnetused kakluste käigus, minestades või epilepsiahoo tagajärjel.

Samas võib löögi saanud hambaid oskusliku tegutsemise korral kenasti päästa. Kui õnnetuse käigus on jäävhammas alveoolist eemaldunud, sõltub ravi prognoos kohapeal osutatud esmaabist. Enamasti on küsimus abi saamise kiiruses. Seetõttu on hea, kui patsiendil on kohene ligipääs eraarsti juurde.

Käitumisjuhised hambatrauma korral

• Kui hammas on eraldunud alveoolist, on vaja see üles otsida, hoida kinni ainult krooni osast, puhastada füsioloogilise lahuse, pastöriseeritud piima või külma veega. Kui neid ei ole, võib kasutada patsiendi sülge.

• Seejärel on hammas vaja asetada alveooli tagasi. Kui trauma tagajärjel eemaldus piimahammas, siis seda ei tohi tagasi alveooli asetada.

• Kui tagasi asetamine ei ole võimalik, peab patsient kohe pöörduma hambaarsti vastuvõtule. Hammast tuleb hoida niikaua piima või sülje sees, põses.

• Kui patsient ei jõua tunni aja jooksul hambaarsti vastuvõtule, halvendab see raviprognoosi.

• Hambaarst teeb vajalikud röntgenipildid, lahastab hamba, vajadusel tehakse juureravi.