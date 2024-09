Argo Ideon: kuidas järgmine hinnatõus üle elada?

Kui teile tundub, et hinnad üha kerkivad ja sissetulek ei jaksa sammu pidada, siis on pakkuda üks „meeldiv“ uudis. Järgmisel aastal kasvavad Eestis hinnad veel rohkem kui tänavu ning ka 2026. aastal on oodata selleaastasest veidi kõrgemat hinnakasvu.