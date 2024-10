Võru lähistel avati 1000 sõdurit mahutav kaitseväe linnak

RKIKi hallataval ja Kaitseliidu valvatud alal on kaheksa kuni 1000 inimest mahutavat majutushalli, tehnika hoolduse, köögi- ja söömishallid, pesemishooned ja laohallid.

Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas, et Eesti paremaks kaitsmiseks peab NATO uute kaitseplaanide rakendamiseks valmis olema vastu võtma liitlasi oluliselt suuremas mahus.

„Ent ka praegu vajab kaitsevägi lisaruumi, et olla vajadusel võimeline vastu võtma täiendavaid liitlaste üksuseid ning tagada neile sobivad tingimused majutuseks, tehnika, relvastuse ja laskemoona hoiustamiseks, aga samuti väljaõppeks,“ rääkis minister.

Diviisi 2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Mati Tikerpuu kinnitusel on Eesti kaitseväe eesmärk harjutada koos liitlastega Eesti kaitsmist igapäevaselt ja aastaringselt. Selleks, et sõdurid ja üksused saaksid rahuajal keskenduda väljaõppele, peab neil olema väljaõpet toetav taristu – söökla, majutus- ja hooldustingimused ning koht, kus tehnikat hoiustada.

„Meile annab tugeva kindlustunde teadmine, et nende liitlasüksuste jaoks, kellega me koos Eesti kaitsmist planeerime ja harjutame, on nüüd olemas ka head vastuvõtutingimused, kui terve üksus peaks vajadusel tulema appi Eestit kaitsma,“ lisas kolonel Tikerpuu.