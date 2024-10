Argo Ideon: kui palju on Eestist ära kolinud maksupõgenikke tegelikult?

Panen tähele, et mõnigi kord viimasel ajal öeldakse, et kui meil nii edasi läheb – majandus kängub, maksud tõusevad, sõjahirm kasvab –, hakkavad eestlased emigreeruma.

Toon vaid ühe näite, mida augustikuus väljaandes Edasi rääkis suhtekorraldaja ja kultuuriaktivist Meelis Kubits. „Ma arvan, et alustanud valitsusele saab hinnangu anda kahe ja poole aasta pärast selle järgi, kui palju on Eestist inimesi ära kolinud. Lahkujate hulk on suur,“ ütleb Kubits. Ta leiab, et see on n-ö jalgadega hääletamine Eesti poliitilise eliidi tegevuse vastu. „Saime mandaadi ja teeme, mis tahame. Aga kõik nii ei taha ja kui selle vastu aitab vaid grafiti vanalinna seinal, siis järgmine samm ongi lahkumine. Midagi muud väga palju ju teha ei saa /.../“