Lennundusekspert Toomas Peterson: ja nii nad tapsidki meie Nordica?

Näib, et nüüdseks oleme jõudnud uude murdepunkti, kui üle aasta ametis olnud juhatus ja asekantslerist nõukogu liige on hakanud kritiseerima eelmist juhatust – isegi lausa kuritegelikus tegutsemises. Kõlavad jällegi viited pankrotile. Ajendiks on ilmselgelt äsja saneerimise alt väljunud SASi – mis on NAGi üks suuremaid partnereid – teade koostöö lõpetamisest, mistõttu paljud NAGi lennukid ei saa varsti enam rakendust. Aga kuidas jällegi oleme sellisesse situatsiooni jõudnud?