Mari Kartau: kui Eestit keegi Euroopas metsaküsimustes ei esinda, siis pole ime, et meile seatakse mõistusevastased eesmärgid

Euroopa Komisjonis arutatakse metsateemasid sageli põllumajandust koordineerivate ministrite istungitel, sest enamikus riikides on need valdkonnad sama ministeeriumi haldusalas. Kui kõne all on peamiselt metsaküsimused, saadetakse meilt ka kedagi metsandust juhtivast kliimaministeeriumist. Kuid sageli räägitakse olulisi asju väljaspool ametlikku päevakorda. Nii on oht, et meie metsapoliitikas tekib „süsteemne viga“ – vajalikul hetkel lihtsalt pole kohal kedagi, kes metsanduse eest seisaks.