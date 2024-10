Ehitasin 1960. aastate keskpaigas maja koos kõrvalhoonetega, kuhu kuuluvad garaaž, puukuur ja kasvuhoone. 2000. aastal ehitasin garaaži lamekatuse peale pisikese puidust suvemajakese. Soovisin seda majakest kinkida või pärandada inimesele, kes on mind palju aidanud. Kas see on võimalik, uurib Maalehe lugeja.