Samal ajal kui Venemaa pommitab Ukrainat ja tapab lapsi, aitame meie läbi oma piiripunktide kaasa sellele, et venelaste põldudele jõuaks väetis ja vili lokkaks. Et soomlaste kala või serblaste õlut vedavad Serbia rekad ikka jõuaksid läbi Eestimaa Venemaale, et idanaabrite lauale head ja paremat pakkuda.