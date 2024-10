Olgem kestlikult kliimakerksed ka kriiside aegu

Taolised „keeleprobleemid“ on laialt levinud. Vähe sellest, et ohtlike olukordade ajal ei saada aru hoiatustest, kurdetakse, et üleüldse on ilmaelu keeruliseks muutunud, informatsioon meedias sarnaneb üha sagedamini stepptantsuga kantseliidimuusika taustal.