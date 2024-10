Energeetikaekspert Aleks Mark: kuidas saada sooja heitmevabalt?

Odava elektrienergia kasutamine on üks potentsiaalsemaid suundi. Eesti eesmärk on 2030. aastaks toota taastuvallikatest sama palju elektrit, kui riik tarbib. Taastuvelektri osakaalu suurenemisega tekivad perioodid, kus elektri hind on väga madal või isegi negatiivne. Analüüsime, mida saame teha, et kaugküttesüsteemid suudaksid just nendel hetkedel soojust toota ja salvestada, et hoida meie kodud, koolid ja haiglad soojad. Näiteks saaks kasutada soojuspumpasid ja soojuse salvestusseadmeid, mis toodavad soojust elektri madala hinnaga perioodidel ja kasutada seda hiljem.