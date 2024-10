HÄIRIVAD FOTOD | Põdralehm proovis vasikat kaitsta, kuid seekord jäid hundid peale

Hunte tuleb rohkem küttida

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Priit Vahtramäe

Suurkiskjate ohjamine ei tähenda pelgalt kaitsmist, vaid ka küttimist, mis ei ole asi iseeneses, vaid populatsioonide juhtimise instrument. Seda ei ole vaja teha ühegi sihtgrupi huvides, vaid tasakaalu hoidmiseks looduskeskkonna ja inimtegevuse vahel. Reguleeritud küttimine ei ole kunagi hävitav, vaid loov, ega tekita mitte kaost, vaid tasakaalu.

Ulukiseire aruandest on selgelt näha, mis seis on sõralistega ja suurkiskjatega. Hunt toitub valdavalt sõralistest. Aruanne ütleb, et põdra arvukus on madal, metskitse soovitatakse sel hooajal üldse mitte küttida, kuna nende arvukus on langustrendis ka veel järgneval paaril aastal. Metsseal on seoses pead tõstva katkuga niigi piisavalt suur küttimisurve ja hirve leidub Eestis vaid paiguti. Kui hundi toidubaas on madalseisus, pöörabki hunt pilgu koduloomade poole, sest tahab ju süüa, ja seda ei saa talle pahaks panna.

Iseasi, kas meil on mõistlik hoida sellist hundikarja, kui neil toitu napib. Eelmine ohjamiskava nägi hundikarjade arvuks ette 15–25. Jahimeeste arvates oli see toimiv vahemik. Praeguse kava järgi on maksimaalne arv 30 ja see on toonud kiskjakahjude kasvu. On aga mõeldamatu hoida karjade arvu tugevalt üle maksimumi, kui söödabaas on madalseisus.

Hunt sai rahvusloomaks eesmärgiga, et sihtgruppe ja inimesi lepitada, mitte tülli ajada. Meie suurkiskjatel looduslikke vaenlasi pole ja seega lasub vastutus inimesel. Seda tuleb aga väärikalt ja oskuslikult kanda.

Jahimeeste arvates võiks riik kaaluda julgemat ja otsustavamat tegevust arvukuse ohjamisel. Meil on olemas kõik selleks, et õigesti tegutseda – teadus, andmed ja praktika on olemas. Vaja on vaid julgust otsustada ja arusaamist, et ka küttimine on ulukite ohjamise meede. Liialt palju on emotsioonid mõjutanud meie viimase aja populatsioonide ohjamise otsuseid. Emotsioone levitavad aga tavaliselt need, kes ise millegi eest ei vastuta.