ILMATEADE | Nädalavahetus toob nii vihma, udu kui ka päikest

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Mitmel pool on udu. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 1..7, rannikul kuni 12°C.

Pühapäev (6.10) tuleb kõrgrõhuala servas suurema sajuta, aga nõrka vihma üksikuis paigus siiski võib piserdada. Puhub lõunakaare tuul 3-8, põhjarannikul edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 13 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja sisemaal on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on päeval 11..15°C.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga, rannikul läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0..+6, rannikul kuni 12°C.

Esmaspäeval (7.10) kõrgrõhkkonna mõju väheneb ja lõuna poolt lisandub niiskemat õhku (vihma võimalus suureneb Kagu-Eestis 25% lähedale). Tuul on enamasti nõrk, Soome lahe ääres on öösel edela- ja läänetuul puhanguline, õhtul pöördub tuul kõikjal põhjakaarde. Õhutemperatuur on päeval 11..15°C.