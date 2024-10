ILMATEADE | Läheb tormisemaks! Uus nädal kostitab tiheda vihma ja raju tuulega

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s, pärastlõunal sisemaal nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Teisipäeval (8.10) laieneb üle Läänemere madalrõhkkonna serv. Saju võimalus suureneb saartel 50%-ni, mandri lääneservas 25%-ni. Tuul on öösel võrdlemisi nõrk ja puhub idakaarest, päeval tugevneb kagutuul 3-9, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 1..7, rannikul kuni 13°C, päeval 9..14°C.

Kolmapäeval (9.10) liigub Taani väinade kohalt uus osatsüklon Skandinaavia lõunaosa poole ja selle idaserva mööda liigub vihmapilvi üle Eesti (saju võimalus Lääne-Eestis 75%, ida pool ~50%). Kagutuul tõuseb jõuliseks 5-10 m/s., puhanguti 16. Rannikul 7-14, puhanguti kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..8, rannikul kuni 13°C, päeval tõuseb 10..15°C-ni.

Neljapäeval (10.10) jätkub Skandinaavias aktiivne tsüklonaalne tegevus ja Eesti jääb aktiivsete tsüklonite idaserva. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Öösel ja hommikul sajab tihedat vihma, päeval on sajuhooge hõredamalt ja harvem (saju võimalus ööpäeva vältel ~75%). Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 14°C, päeval 11..16°C.

Reede (11.10) öö on läänepoolse madalrõhkkonna survel tugeva kagu- ja lõunatuulega, päeva peale jääb tuul veidi nõrgemaks. Edelavoolus saabuvas õhumassis on kord niiskust enam, seejärel vähem. Vahetevahel sajab vihma (saju võimalus 50-75%). Õhutemperatuur on öösel 8..12, rannikul kuni 14°C, päeval 12..16°C.