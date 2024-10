Tiina Laanem: mida suurem on ema palk, seda paremaid tulemusi saab tema laps matemaatikas

See, kas kohvimasin teeb targemaks ka su lapsed, on juba keerulisem küsimus. Või milliste asjade olemasolu võiks üldse anda eelduse, et kodune keskkond aitab lapse võimetel ja annetel õide puhkeda? Uuringud näitavad, et PISA testides saavad kõrgeid tulemusi parema sotsiaalmajandusliku taustaga õpilased. Eriti oleneb see just ema sissetulekust. Mida suurem on ema palk, seda paremaid tulemusi saab tema laps matemaatikas. Mõneti loogiline. Kui ema oskab raha teenida ja kasutada, taipab võsukegi numbrite maailma paremini. Loomulikult pole see ainuke seos, aga kuidagi peab neid suundumusi ja seoseid ju analüüsima.